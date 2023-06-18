18 июня 2023, 18:55
Автомобили столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве
Дептранс Москвы: авария с двумя машинами произошла на Новорязанском шоссе
Движение незначительно затруднено из-за ДТП на Новорязанском шоссе. Там две машины не поделили дорогу, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В воскресенье, 18 июня, в столице на Новорязанском шоссе после развязки с МКАД произошло столкновение двух автомобилей.
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Дептранс опубликовал видеоролик с моментом ДТП. На кадрах можно увидеть, как легковая машина врезалась в грузовик, который съезжал с проезжей части.
Прибывшие на место городские оперативные службы ведут соответствующие работы. В частности, автоинспекторы выясняют все обстоятельства и причины аварии. Движение почти не затруднено в зоне ДТП.
Ранее восстановили движение трамваев на улице Академика Королева после аварии на путях.
ДТП
Москва 2023
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