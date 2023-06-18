Москва 18 июня 2023, 17:15 Движение трамваев на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП на путях Дептранс Москвы: восстановили движение трамваев на улице Академика Королева после ДТП Сайт мэра и правительства Москвы

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Трамваи вновь курсируют по графику на улице Академика Королева. Маршруты ранее изменили из-за аварии, которая случилась на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В столице в воскресенье, 18 июня, на улице Академика Королева удалось полностью восстановить движение трамваев № 4+25 и 11.

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Временная задержка транспорта произошла из-за дорожной аварии на путях рядом с остановкой «Аргуновская улица». Других подробностей аварии нет. О пострадавших ничего не известно. Причины и обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на внутренней стороне 32-го километра Московской кольцевой автодороги ночью 18 июня машина врезалась в трех лосей.