07 августа 2023, 17:11
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве
Дептранс Москвы: машина загорелась в Волоколамском тоннеле рядом со станцией метро «Сокол»
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в районе станции метро «Сокол» в Москве. О происшествии сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
К месту пожара отправили оперативные службы. Движение на участке дороги усложнилось.
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По сообщениям очевидцев, на место прибыли скорая, МЧС и полиция.
Ранее ДТП с шестью автомобилями произошло на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы.
ДТП
Москва 2023
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