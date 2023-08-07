Происшествия 07 августа 2023, 17:11 Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве Дептранс Москвы: машина загорелась в Волоколамском тоннеле рядом со станцией метро «Сокол»

Читать 360tv в

Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в районе станции метро «Сокол» в Москве. О происшествии сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

К месту пожара отправили оперативные службы. Движение на участке дороги усложнилось.

Реклама

По сообщениям очевидцев, на место прибыли скорая, МЧС и полиция.

Ранее ДТП с шестью автомобилями произошло на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы.