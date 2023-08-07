07 августа 2023, 16:27
Шесть автомобилей столкнулись на западе Москвы
Дептранс Москвы: ДТП с шестью автомобилями произошло на проспекте Генерала Дорохова
Массовое ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.
В ведомстве уточнили, что шесть автомобилей столкнулись в районе дома № 65 на Бережковской набережной.
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К месту происшествия выехали специальные службы. Информации о пострадавших и причинах аварии не поступало. Движение на участке усложнилось.
В столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшую неделю в авариях в Москве погибли шесть человек. В общей сложности пострадали 179 человек, в том числе 21 ребенок.
ДТП
Москва 2023
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