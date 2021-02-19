Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка в подмосковном поселке

В Одинцове 11-летний ребенок попал под колеса машины. Управлявшая Maserati девушка уехала с места аварии, оставив мальчика безо всякой помощи. Отец школьника рассказал «360», насколько сильно пострадал его сын.

ДТП произошло вечером 18 февраля в поселке Знаменское Поле, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«11-летний ребенок получил телесные повреждения», — уточнили в ведомстве. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали факт аварии.

Отец мальчика пояснил, что подросток отправился на прогулку с друзьями. Ребята спокойно шли по улице, когда на них выскочила иномарка. Школьник попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.

«Девушка проехала [ему] по ногам, скрылась с места преступления», — сказал мужчина.

По его словам, управлявшая Maserati живет по соседству и является супругой бизнесмена, которого якобы посадили за мошенничество в особо крупном размере. Она заехала на территорию своего дома, закрыла ворота и не открывала их. К месту аварии девушку пригласили правоохранители.

«Она должна была остановить машину, выйти, поставить знак, включить аварийку и вызвать сотрудников ГИБДД и скорую. Она этого не сделала, фактически оставила ребенка в опасности», — заявил отец пострадавшего мальчика.

Он добавил, что подростка увезли в травмпункт в шоковом состоянии. Врачи скорой сказали, что у мальчика перелом. После обследования ребенку диагностировали синдром кратковременного сдавления стопы.

В региональном главке МВД подчеркнули, что выясняют обстоятельства случившегося. Ведется проверка.