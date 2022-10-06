Автомобиль вице-президента США Харрис попал в ДТП | 360°

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Автомобиль вице-президента США Харрис попал в ДТП

Washington Post: водитель вице-президента США Харрис врезался в бордюр

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Автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП 3 октября. Водитель вез политика на работу, но из-за аварии пришлось менять машину, сообщила газета Washington Post.

По данным американских СМИ, агент секретной службы, который находился за рулем внедорожника с Харрис, врезался в бордюр туннеля в Вашингтоне. Вице-президента в скором времени пересадили в другой транспорт. Харрис в результате инцидента не пострадала.

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Изначально секретная служба заявила о технической неисправности автомобиля. Впоследствии стало известно, что ДТП произошло из-за ошибки водителя.Ранее сообщалось, что суд оштрафовал супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси за вождение машины в нетрезвом состоянии. В мае 2021 года люксовая иномарка Пелоси столкнулась с внедорожником Jeep, тогда никто не пострадал.

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