Мужа Пелоси оштрафовали за вождение в пьяном виде

Суд в Калифорнии приговорил Пола Пелоси к одному дню исправительных работ и крупному штрафу. Такую меру пресечения избрали супругу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после ДТП — он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Заседание судебной инстанции прошло 22 августа. Подсудимому назначили пять дней тюрьмы, его также обязали выплатить порядка 6,8 тысячи долларов. Кроме того, Пелоси должен находиться три года на испытательном сроке. Однако с учетом проведенного под стражей времени мужу политика смягчили приговор.

Полу Пелоси придется отработать восемь часов в суде. В течение трех месяцев он будет посещать курсы о вреде вождения в пьяном виде. В его автомобиле разместят устройство проверки дыхания водителя на спиртные напитки.

В мае 2021 года Porsche Пелоси столкнулся с Jeep. В результате аварии никто из ее участников не получил серьезные травмы. Но стражи правопорядка не стали сворачивать это дело, и 82-летний мужчина понес наказание.

Ранее из-за Нэнси Пелоси едва не разгорелся крупный международный скандал. Вопреки желанию Китая она прилетела на Тайвань с визитом.