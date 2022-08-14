Автомобиль в США врезался в толпу людей, 15 человек получили травмы

Водитель на скорости врезался в толпу людей рядом с баром, где проходило благотворительное мероприятие в Бервике в США. Об этом сообщил телеканал Fox.

В результате инцидента один человек погиб, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Два человека попали в реанимацию, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Среди пострадавших есть пятеро детей, они в критическом состоянии. В ближайшее медицинское учреждение их доставили вертолетом. Правоохранители задержали подозреваемого и устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в США суд оправдал водителя, по вине которого погибли семь человек. Мужчина в состоянии наркотического опьянения въехал на грузовике в колонну мотоциклистов.