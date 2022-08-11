Американский суд оправдал украинца-наркомана, который устроил ДТП с семью погибшими

В США вынесли оправдательный приговор водителю грузовика, который в состоянии наркотического опьянения устроил смертельное ДТП с семью погибшими. Тюрьмы избежал 26-летний украинец, сообщила газета Daily Mail.

Авария произошла в 2019 году недалеко от города Рэндольф в штате Нью-Гэмпшир. Владимир Жуковский протаранил колонну мотоциклистов, которая в основном состояла из бывших морских пехотинцев США.

Следствие выяснило, что в день ДТП водитель фуры принял героин, фентонил и кокаин. Затянувшееся на три года дело завершилось в пользу виновника аварии. Жюри присяжных Верховного суда округа Коос признало Жуковского невиновным.

Отец одного из погибших байкеров счел вынесенное решение невероятным и бессмысленным. Семья украинца, наоборот, поблагодарили суд и адвокатов за «честность и справедливость».

Возмутились приговором и простые американцы. В комментариях к статье они заявили, что разочарованы американской системой правосудия. Некоторые предположили, что судья по делу Жуковского оказался демократом и своим вердиктом «показал, как сильно он любит и поддерживает Украину». Другие заметили, что водитель находился в стране нелегально, а «судьи были больше заняты сбором средств для него».