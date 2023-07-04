04 июля 2023, 14:19
Автомобиль упал со второго этажа парковки на западе Москвы
Автомобиль упал со второго этажа парковки торгового центра «Филион» на западе Москвы
Со второго этажа парковки торгово-развлекательного центра «Филион» на западе Москвы упал автомобиль. Об этом сообщил источник «360».
По информации источника, из упавшей машины достали женщину в крови. У нее диагностировали ушиб головы. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу. О наличии других пострадавших информации не поступало.
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Ранее сообщалось о том, что утки спровоцировали массовое ДТП на 86-м километре МКАД.
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