Эксклюзив 19 июня 2023, 09:47 Экскватор провалился в котлован в Москве Источник «360»: экскаватор провалился в котлован в Москве, водитель оказался зажат РИА «Новости»

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Утром 19 июня экскаватор в Москве упал в котлован, глубина которого составляет три метра. Водитель оказался зажат в машине, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Все случилось около дома 18, строение 2 на улице Брянский Пост. Площадь котлована составляет 200 метров. Водителя удалось вытащить. Врачи зафиксировали у него перелом таза.

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ЧП произошло во время работ по реконструкции МЦД-4 — на данном участке добавляют пути. Подробности случившегося уточняются.