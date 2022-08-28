В воскресенье вечером в спальном районе Москвы, на Северном бульваре, загорелся автомобиль. Пламя охватило припаркованную во дворах легковушку в считаные минуты. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Все случилось возле дома 3, корпус 1, по Северному бульвару. Владельцы других машин поспешили отогнать их от горящей легковушки. На месте собрались десятки жителей многоэтажки. В какой-то момент прогремел взрыв. В 20:15 туда прибыли сотрудники МЧС. Спустя несколько минут они ликвидировали пожар. Машина выгорела практически полностью.

«Было возгорание легкового автомобиля <…>. Пострадавших нет, площадь уточняется», — рассказали «360» в МЧС по Москве.

Вечером 23 августа на 294-м километре ЦКАД в Одинцовском городском округе столкнулись четыре автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении. По словам очевидцев, две машины загорелись, огонь уничтожил их полностью. В ДТП пострадали два человека, с легкими травмами их отправили в больницы. Позже на месте восстановили автомобильное движение.