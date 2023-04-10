Происшествия 10 апреля 2023, 20:55 Автомобиль сбил ребенка на самокате на улице Академика Власова в Москве Прокуратура: мальчика на самокате сбили на пешеходном переходе в Москве прокуратура Москвы

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На улице Академика Власова произошло ДТП с участием ребенка. Водитель автомобиля сбил 10-летнего мальчика, которые передвигался на самокате, об этом прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале.

«На улице Архитектора Власова водитель автомобиля сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Ребенка госпитализировали», — указали в ведомстве.

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Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также принятие процессуального решения по данному факту.

Дептранс Москвы напомнил горожанам о том, что на пешеходном переходе велосипеды и самокаты нужно везти рядом с собой.

Ранее москвичка за рулем Porshe сбила 12-летнего подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате. При падении ребенку повредил левую руку. После случившегося автолюбительница оказала пострадавшему первую помощь.