Женщина на Porshe сбила 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе в Москве | 360°

25 октября 2022, 19:30
Женщина на Porshe сбила 12-летнего самокатчика на пешеходном переходе в Москве
Источник «360»: женщина на иномарке наехала на мальчика с самокатом на юге Москвы
Москвичка за рулем серебристого Porshe сбила 12-летнего подростка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате. При падении ребенку вывернуло левую руку, сообщил «360» источник.
Авария произошла в районе дома №21 по улице Шухова на юге Москвы. Подросток ехал по пешеходному переходу на самокате, отталкиваясь одной ногой от дороги. В этот момент в него врезалась серебристая иномарка. Мальчик ударился левой стороной об машину, затем упал на дорогу.
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«Мальчик кубарем полетел по асфальту от удара. <…> Он в карете скорой помощи. При падении было видно, что ему вывернуло левую руку и очень сильный ушиб был левой ноги», — пояснил источник.
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Собеседник уточнил, что женщина за рулем авто затормозила, когда уже совершила наезд на ребенка. Она была трезвой. После случившегося автолюбительница попыталась оказать пострадавшему первую помощь.
Сейчас с ребенком работают медики. По данным источника, на место приехали ДПС. Подробности случившегося выясняются.
ДТП
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