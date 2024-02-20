20 февраля 2024, 08:51
Пассажир скорой умер после ДТП с такси в Чите
Минздрав: в аварии с такси и скорой в Чите погиб человек
Один человек скончался в результате ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.
«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь», — передали в пресс-службе.
Реклама
Еще один человек находится в реанимации, у остальных — состояние удовлетворительное.
В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что на улице Чкалова столкнулись Lada и машина скорой помощи. Авария произошла вечером 19 февраля.
«В результате четырех участников ДТП доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — уточнили в МВД.
Ранее два человека погибли в аварии с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза на переезде у станции в Нижегородской области. Водитель отечественной машины не справился с управлением. Легковушка получила сильные повреждения.
Скорая помощь
ДТП
Врачи
Россия
Такси
Машины
Реклама
Реклама