Происшествия 20 февраля 2024, 08:51 Пассажир скорой умер после ДТП с такси в Чите Минздрав: в аварии с такси и скорой в Чите погиб человек

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Один человек скончался в результате ДТП между машинами скорой помощи и такси в Чите. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по Забайкальскому краю.

«Один пострадавший скончался в учреждении, врачами была оказана вся необходимая медицинская помощь», — передали в пресс-службе.

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Еще один человек находится в реанимации, у остальных — состояние удовлетворительное.

В пресс-службе управления МВД России по Забайкальскому краю сообщили, что на улице Чкалова столкнулись Lada и машина скорой помощи. Авария произошла вечером 19 февраля.

«В результате четырех участников ДТП доставили в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — уточнили в МВД.

Ранее два человека погибли в аварии с участием автомобиля ВАЗ и тепловоза на переезде у станции в Нижегородской области. Водитель отечественной машины не справился с управлением. Легковушка получила сильные повреждения.