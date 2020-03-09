09 марта 2020, 05:19
Автомобиль протаранил АЗС в Новой Москве. Кадры
Автомобиль влетел на автозаправку в Новой Москве. «360» публикует кадры последствий ДТП.
Фото: Телеканал «360»
Как сообщил корреспондент «360», от удара автомобиль загорелся. Машину удалось потушить до приезда спасателей. ДТП произошло под Троицком в Новой Москве.
Водитель автомобиля госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности ДТП устанавливаются.
Легковушка и автобус столкнулись на одной из столичных улиц. В итоге автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. В результате аварии пострадал водитель легковушки, которому потребовалась медицинская помощь. Никто из пассажиров автобуса травмы не получил.