Автомобиль протаранил АЗС в Новой Москве. Кадры

Автомобиль влетел на автозаправку в Новой Москве. «360» публикует кадры последствий ДТП.

Фото: Телеканал «360»

Как сообщил корреспондент «360», от удара автомобиль загорелся. Машину удалось потушить до приезда спасателей. ДТП произошло под Троицком в Новой Москве.

Водитель автомобиля госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности ДТП устанавливаются.

Легковушка и автобус столкнулись на одной из столичных улиц. В итоге автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. В результате аварии пострадал водитель легковушки, которому потребовалась медицинская помощь. Никто из пассажиров автобуса травмы не получил.