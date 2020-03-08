Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и снес светофор в Москве

Легковушка и автобус столкнулись на одной из столичных лиц. В итоге автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Травмы получил водитель автомобиля.

Авария произошла днем 8 марта на перекрестке Ставропольской и Краснодонской улиц, сообщил источник. На дороге столкнулись Mitsubishi и пассажирский автобус, который в итоге снес дорожные знаки и врезался в столб. В распоряжении «360» появились кадры с места ДТП, где виден выехавший на тротуар автобус.

В результате аварии пострадал водитель легковушки, которому потребовалась медицинская помощь. Никто из пассажиров автобуса травмы не получил. На месте случившегося работали бригада скорой и сотрудники ГИБДД. Причины аварии выясняются.