16 мая 2023, 06:36
Автомобиль после столкновения перевернулся в стоявший на Каширском шоссе автобус
Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве
На Каширском шоссе в Москве случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Одна из машин перевернулась, но никто не пострадал. Об этом сообщил источник «360».
Авария произошла утром 16 мая. Столкнулись автомобили «Нива» и Lada Largus. Последний перевернулся в стоявший неподалеку пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал, водителям тоже помощь медиков не понадобилась. На место приехала полиция, скорая помощь и спасатели.
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ДТП
Москва 2023
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