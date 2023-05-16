Эксклюзив 16 мая 2023, 06:36 Автомобиль после столкновения перевернулся в стоявший на Каширском шоссе автобус Пассажирский автобус и два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве РИА «Новости»

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На Каширском шоссе в Москве случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса. Одна из машин перевернулась, но никто не пострадал. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла утром 16 мая. Столкнулись автомобили «Нива» и Lada Largus. Последний перевернулся в стоявший неподалеку пассажирский автобус. Никто из пассажиров не пострадал, водителям тоже помощь медиков не понадобилась. На место приехала полиция, скорая помощь и спасатели.

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