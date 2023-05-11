Эксклюзив 11 мая 2023, 06:14 Автомобиль перевернулся в Лефортовском тоннеле Автомобиль в Лефортовском тоннеле Москвы наехал на препятствие и опрокинулся РИА «Новости»

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Утром 11 мая в Лефортовском тоннеле Москвы автомобиль потерял управление, наехал на препятствие и перевернулся. В аварию попали два авто, никто не пострадал, сообщил источник «360».

Авария случилась в 05:11. Водитель такси Kia Optima не справился с управлением, из-за этого машина поехала в сторону, врезалась в ограждение и опрокинулась. Прибывшие на место спасатели нашли ее перевернутой на крышу. Женщину из машины достали, по словам источника, очевидцы.

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В ДТП попала еще одна машина — Hyundai Creta с водителем. Никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать. На место приехали скорая помощь и полицейские. Движение частично ограничили.

Момент аварии показал Дептранс Москвы. По его информации, движение в Лефортовском тоннеле осталось открытым только по двум полосам из трех.

Крупное ДТП случилось на трассе М-2 «Крым» под Тулой. Погиб один человек, восемь пострадали — трое из них находятся в тяжелом состоянии.