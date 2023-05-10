Происшествия 10 мая 2023, 22:07 Один человек погиб и восемь пострадали в массовом ДТП под Тулой Тульский Минздрав сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших в ДТП РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минздрав Тульской области сообщил, что один человек погиб и восемь получили травмы в ДТП под Тулой. Трое из восьми пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе М-2 «Крым», сообщило МВД региона.

«Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они взрослые», — рассказали агентству в тульском Минздраве.

Реклама

ДТП произошло в Щекинском районе Тульской области около 19:00 по московскому времени. Один человек погиб, еще восемь, включая двоих детей, пострадали.

«По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина 2000 года рождения — водитель одного из транспортных средств, восемь человек, среди которых двое детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести». — сообщили в региональном УМВД.

Одному из пострадавших помощь оказали на месте. Семь человек госпитализированы. Прокуратура Щекино взяла на контроль ход и результаты расследования аварии.

Ранее в Нижегородской области на трассе под Арзамасом Арзамасом вышедший на проезжую часть лось спровоцировал крупное ДТП. Ford Mondeo на скорости врезался в животное. В результате пострадали все находившиеся в машине, а именно двое взрослых и трое детей в возрасте от пяти до 17 лет.