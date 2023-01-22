Эксклюзив 22 января 2023, 09:41 Автомобиль перевернулся после ДТП на МКАД. Есть пострадавшие Источник «360»: четыре человека пострадали в ДТП на 64-м километре МКАД

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Авария произошла на 64-м километре МКАД, автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. Об этом «360» сообщили источник в экстренных службах.

ЧП произошло перед надземным переходом, рядом с поворотом на проспект Маршала Жукова. Всего в аварии пострадали четыре человека, их состояние на данный момент неизвестно.

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Пресс-служба московского департамента транспорта сообщила в Telegram-канале, что на место аварии приехали оперативные службы города.

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«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.

Движение в районе происшествия не затруднено.

В пятницу, 20 января, водитель автомобиля в Зеленограде сбил двух человек на Каштановой алее. Согласно заявлению ГИБДД, за рулем находилась девушка. О состоянии пострадавших не сообщалось.