22 января 2023, 09:41
Автомобиль перевернулся после ДТП на МКАД. Есть пострадавшие
Источник «360»: четыре человека пострадали в ДТП на 64-м километре МКАД
Авария произошла на 64-м километре МКАД, автомобиль выехал с проезжей части и перевернулся. Об этом «360» сообщили источник в экстренных службах.
ЧП произошло перед надземным переходом, рядом с поворотом на проспект Маршала Жукова. Всего в аварии пострадали четыре человека, их состояние на данный момент неизвестно.
Реклама
Пресс-служба московского департамента транспорта сообщила в Telegram-канале, что на место аварии приехали оперативные службы города.
Реклама
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.
Движение в районе происшествия не затруднено.
В пятницу, 20 января, водитель автомобиля в Зеленограде сбил двух человек на Каштановой алее. Согласно заявлению ГИБДД, за рулем находилась девушка. О состоянии пострадавших не сообщалось.
ДТП
Реклама
Реклама