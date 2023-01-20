Эксклюзив 20 января 2023, 18:10 Два ребенка попали под колеса иномарки в Зеленограде Источник «360»: водитель иномарки сбил двоих детей в Зеленограде РИА «Новости»

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В Москве водитель иномарки сбил двух детей. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло 20 января в Зеленограде, в районе корпуса 707 по Каштановой аллее. Дети попали под колеса иномарки Toyota. На место происшествия выехали бригады экстренных служб.

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Информации о возрасте и состоянии несовершеннолетних не поступало. Подробности случившегося выясняются.

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UPD: по данным московской прокуратуры, у корпуса 704 водитель сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии. На место аварии приехал первый зампрокурора Зеленоградского административного округа Никита Карташов. Он координирует работу правоохранителей.

В Госавтоинспекции Москвы уточнили, что за рулем иномарки была женщина. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.