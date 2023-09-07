Происшествия 07 сентября 2023, 17:28 Автомобиль Дзюбы ошибочно эвакуировали за неправильную парковку в центре Москвы Shot: машину Дзюбы по ошибке увез эвакуатор с парковки в центре Москвы «ФК «Локомотив» Москва»

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Автомобиль Артема Дзюбы ошибочно эвакуировали на штрафстоянку из-за неправильной парковки в центре Москвы и выписали штраф в 10,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что автомобиль футболиста Mercedes S63 AMG увезли около 17:00 6 августа. Однако через несколько часов после эвакуации стало известно, что произошла ошибка и автомобиль нужно вернуть владельцу. Ближе к полуночи Дзюба получил его обратно.

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По данным канала, в августе футболист неоднократно нарушал правила дорожного движения, превышал скорость и ездил без ремня безопасности. В настоящее время у него остались неоплаченными шесть штрафов более чем на четыре тысячи рублей.

Ранее Дзюба получил штраф за парковку Range Rover на велодорожке в центре Москвы.