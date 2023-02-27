Происшествия 27 февраля 2023, 09:52 Автоледи на Porsche сбила 11-летнюю школьницу в Череповце УМВД по Вологодской области: Porsche сбил школьницу на пешеходном переходе в Череповце РИА «Новости»

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Иномарка сбила школьницу, которая переходила дорогу с дедушкой в Череповце. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на УМВД по Вологодской области.

27-летняя автоледи на Porsche Macan наехала на школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с дедушкой.

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В ведомстве уточнили, что авария произошла возле жилых домов на улице Батюшкова. Женщина за рулем не успела затормозить и задела школьницу.

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Пострадавшую девочку госпитализировали, пенсионеру медицинская помощь не понадобилась.

По данным Telegram-канала Shot, машину в момент аварии могла вести супруга нападающего местного хоккейного клуба «Северсталь» Даниила Вовченко. Уточняется, что у школьницы диагностировали ушибы головы и ног. Девочку-подростка уже отпустили лечиться домой.

В конце февраля вечером на пешеходном переходе в Королеве водитель иномарки сбил мать двоих детей.