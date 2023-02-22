Эксклюзив 22 февраля 2023, 15:14 «Шли от бабушки домой». Мать пострадавших в Королеве детей рассказала о ДТП Мать пострадавших в ДТП в Королеве детей раскрыла подробности происшествия

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Мать двоих детей, которых накануне вечером на пешеходном переходе в Королеве сбил водитель иномарки, рассказала «360» подробности происшествия. По словам женщины, все произошло, когда ее дочь и сын возвращались от бабушки домой.

«Сын сейчас находится в больнице в Люберцах, в нейрохирургическом отделении. <…> В тот вечер дети шли от бабушки домой», — сказала она.

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ДТП произошло на улице Чапаева. Водитель иномарки Nissan сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку и пятилетнего мальчика, а после врезался в остановку. Девочка погибла на месте. Ее брата госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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Экспертиза показала, что водитель иномарки не был пьян. Его задержали. Знакомая мужчины рассказала «360», что ДТП произошло, когда тот возвращался работы. По ее словам, дети выбежали на дорогу из неосвещенной части улицы.