Автокран в Москве задел ЛЭП и загорелся

ся В Москве автокран на 20-м километре Киевского шоссе стрелой задел линию электропередач и загорелся. О происшествии сообщил источник «360» в экстренных службах.

Горящий подъемный кран в районе торгового центра «Солярис» засняли на видео очевидцы.

Приступить к тушению автокрана сейчас не могут, поскольку он все еще находится под напряжением.

В столичном главке МЧС сообщили «360», что подразделения спасателей уже находятся на месте.

«Там произошло загорание автомобиля с автокраном. Площадь возгорания 10 квадратных метров. Ликвидации пока не было, пока тушат. Рядом одит

Информация о возможном наличии пострадавших сейчас уточняется.

Накануне в центре Москвы произошел пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной. Поднялся огромный столб серого дыма, раздавались взрывы, которые были слышны на расстоянии около двух километров. Возгорание распространилось на площади 500 квадратных метров и охватило соседние строения. Пожару был присвоен второй ранг сложности, который позже был повышен до третьего. При тушении задействовали два вертолета Ка-32А. Сообщение о пожаре поступило в 17:39, его полностью ликвидировали только в 21:29. Пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных. Причиной возгорания могло стать замыкание электросети.