Пожар на складе пиротехники в центре Москвы потушили

Пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы удалось потушить. В общей сложности там находилось 15 взрывчатых веществ.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«В 21:29 мск пожар ликвидирован», — процитировало агентство слова собеседника.

На тушение пожара потребовалось почти четыре часа. Пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных. Последним пострадавшим оказался сотрудник склада. Их состояние не вызывает опасений.

Причиной пожара на складе могло стать замыкание электросети, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. При этом собеседник подчеркнул, что сейчас рассматривают и другие версии случившегося. Общая площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

Огонь вызвал многочисленные взрывы петард и другой пиротехнической продукции. В общей сложности там хранилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники. Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю — последний раз его проверяли в 2019 году. Тогда обнаружили ряд нарушений, но все они были устранены.