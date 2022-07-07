Автокран раздавил легковушку в Забайкалье

ДТП произошло на трассе Чита — Забайкальск в Забайкальском крае. При столкновении двух автомобилей погибли два человека и еще два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате столкновения автокран упал с площадки грузового трала на минивэн Honda Stepwgn, в котором находились восемь человек. Два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы. Их отправили в Агинскую центральную районную больницу.

Прибывшие на место ДТП спасатели достали из легкового автомобиля трех заблокированных пассажиров. В ликвидации последствий ДТП приняли участие две единицы техники и пять человек.

Накануне в Москве столкнулись два легковушки, ДТП произошло на Большом Каменном мосту.

Telegram-канал «112» сообщал о гибели водителя и пассажира автомобиля Datsun. Водитель второго автомобиля — Toyota — госпитализирован в больницу.