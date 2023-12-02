Эксклюзив 02 декабря 2023, 14:09 Появилось видео «огненного» ДТП на Киевском шоссе в Москве Момент смертельного ДТП на Киевском шоссе в Москве попал на видео

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Серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Момент ДТП попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС. На кадрах видно, как в результате столкновения вспыхнул мощный пожар.

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Из-за аварии движение в сторону области перекрыли, позже транспортный поток пустили по левой полосе. На место происшествия прибыли оперативные службы. Автомобилистам рекомендовали объезжать этот участок дороги.

Источник «360» уточнил, что в аварии погибли мужчина и девушка. Еще один человек получил ранения. В ДТП загорелось несколько машин, около 02:00 огонь распространился на 10 квадратных метров. В аварию попали фура, «Газель», Volkswagen Tiguan и автомобиль ДПС Skoda. Одной из жертв оказалась 21-летняя дочь водителя автомобиля, которая оформляла ДТП в машине ГИБДД.