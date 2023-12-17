Эксклюзив 17 декабря 2023, 11:11 Автобус врезался в фонарь в Москве, пострадали четыре человека Источник «360»: автобус влетел в фонарный столб в Москве, пострадали четверо РИА «Новости»

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Пассажирский автобус 17 декабря влетел в фонарный столб на Веерной улице в Москве. Пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

На место происшествия приехали спецслужбы: сотрудники ГИБДД и несколько машин скорой помощи, пассажиров осмотрели медики.

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Причины аварии пока не известны. Автобус ехал по маршруту № 329 «Славянский бульвар — Тропарево». Сейчас движение в районе пересечения Веерной, Матвеевской и Нежинской улиц в столице затруднено.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы уточнили, что водитель не справился с управлением и врезался в светофор. Пострадавших доставили в больницу.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка», — передали в ГИБДД.

Ранее два ребенка и взрослый пострадали в ДТП с самосвалом в Москве. Дорогу на 1-й Северной улице не поделили большегруз и иномарка Skoda Rapid.