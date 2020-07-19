Автобус с туристами перевернулся в Канаде. Есть погибшие

Туристический автобус перевернулся на пути к леднику в канадском национальном парке Джаспер. Погибли три человека.

Автобус двигался к Колумбийскому ледниковому полю в канадской провинции Альберта, когда произошло ДТП. Пострадавших уже доставили в больницы региона на вертолетах и машинах скорой помощи. Их количество пока не уточняется, но известно, что есть люди в критическом и тяжелом состоянии, передает местный канал CBC.

Всего в автобусе было 27 пассажиров. Канадская полиция уже начала проверку всех обстоятельств случившегося.

Представитель компании-организатора туров пообещала разобраться в ситуации и помочь семьям погибших и раненых.

Ранее в китайской провинции Гуйчжоу автобус с пассажирами съехал с трассы и упал в водохранилище. Погиб 21 человек. Травмы получили 12 пассажиров. Выяснилось, что водитель специально направил автобус в воду, чтобы привлечь внимание общественности к своим проблемам и из-за «недовольства жизнью». Кроме того, водитель был пьян.