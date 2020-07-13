Водитель утопил 21 человека в автобусе в Китае. Так он хотел привлечь внимание

52-летний мужчина был пьян и своим поступком хотел привлечь внимание общественности к проблемам с жильём. Кроме того, он был «недоволен жизнью».

7 июля примерно в 12 часов дня водитель сбавил скорость автобуса, пересек несколько полос на трассе, сбил дорожные ограждения и отправил машину в водоем в городе Аньшунь.

По данным полиции, жилье для мужчины арендовал работодатель. Местные чиновники пообещали ему субсидировать переезд, однако он так и получил обещанные средства. Кроме того, дом, где он жил до 7 июля, должны были снести. Водитель звонил на горячую линию и жаловался на сложившуюся ситуацию, однако результата так и не добился.

Ранее стало известно, что во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры за просьбу надеть маски. Ему было 59 лет.