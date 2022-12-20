Происшествия 20 декабря 2022, 10:57 Автобус с пассажирами вылетел на тротуар во Владивостоке и сбил женщину с младенцем ГИБДД Владивостока начала проверку по факту ДТП с автобусом, где пострадали мать и сын Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

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Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса 16Ц произошло во Владивостоке. Водитель съехал с дороги, сбил женщину с коляской и врезался в дерево. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку

Авария случилась в районе дома № 53 на улице Нейбута. Автобус под управлением 47-летнего водителя ехал со стороны улицы Адмирала Юмашева. По предварительной информации, мужчине стало плохо, и он съехал с проезжей части на тротуар.

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«В результате ДТП травмы получили 33-летняя женщина и ее 11-месячный ребенок. С места происшествия пострадавших и водителя госпитализировали», — рассказали в пресс-службе ОГИБДД.

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В ведомстве уточнили, что стаж водителя автобуса — четыре года, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 году его не привлекали, состояния опьянения у мужчины не подтвердили.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, они назначили необходимые экспертизы.

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