Общество 25 ноября 2022, 13:06 Фигуранту делу о смертельной аварии с младенцем в Новой Москве вынесли приговор Суд назначил 8 лет колонии водителю по делу о смертельной ДТП с младенцем в Новой Москве РИА «Новости»

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Суд назначил водителю, который сбил насмерть семимесячного младенца в Новой Москве, семь лет и девять месяцев колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

Смертельная авария произошла 20 ноября 2021 года в деревне Николо-Хованское в Новой Москве. Мужчина 35 лет сел пьяным за руль, не справился с управлением и въехал в группу людей с детской коляской. Семимесячный младенец скончался на месте от полученных травм.

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В прокуратуре добавили, что по решению суда осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на два года 11 месяцев.

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