Девять человек погибли в ДТП с автобусом на западе Турции

На западе Турции рейсовый автобус попал в ДТП. В аварии погибли девять человек, 30 пострадали.

Автобус следовал из Стамбула в Измир, в нем находилось 50 человек. В районе города Сома он столкнулся с грузовиком. Шесть человек погибли на месте, три пассажира скончались в больнице. Об этом сообщило издание Haber 7.

Медицинские бригады доставили 30 раненых пассажиров в близлежащие больницы.

Начато расследование причин ДТП.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье на главном шоссе в районе Манавгата. ДТП произошло 2 августа, во время поездки из поселка Конаклы в аэропорт. Жертвами ДТП стали три человека. В момент аварии в салоне находились 22 человека. Семь человек получили тяжелые травмы.

По предварительным данным местной дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выскочил на встречку и перевернулся. На 4 августа в больнице находились шесть пострадавших в аварии. Одного пострадавшего перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.