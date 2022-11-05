Автобус с пассажирами опрокинулся в Тульской области, пострадали 19 человек | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 02:02 Автобус с пассажирами опрокинулся в Тульской области, пострадали 19 человек Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области, пострадали 19 человек РИА "Новости"

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ДТП произошло 4 ноября на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Следовавший из Рязани в Старый Оскол автобус опрокинулся. На момент аварии в транспортном средстве находилось 40 человек, сообщило правительство региона на странице «ВКонтакте».

«По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения», — говорится в заявлении.

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Другим пассажирам предоставили горячее питание, затем их доставят в пункт назначения. На месте аварии находятся экстренные службы. Губернатор региона Алексей Дюмин поручил ликвидировать последствия происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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Накануне в Ингушетии столкнулись иномарка и «Газель». В результате аварии пострадали четыре человека, их госпитализировали в одну из местных больниц.