18 апреля 2024, 10:30
Автобус с хоккеистами вылетел в кювет в Ульяновской области
Автобус съехал в кювет и опрокинулся под Ульяновском, пять человек пострадали
В Ульяновской области автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве уточнили, что 17 апреля вечером рядом с селом Гулюшево в Сурском районе во время поездки у автобуса Van Hool лопнуло колесо, и он съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
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В результате травмы получили двое взрослых и трое детей. Всех пострадавших увезли в больницу. Полицейские уточнили, что у детей незначительные травмы.
Все причины и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.
По данным РЕН ТВ, в салоне автобуса находилась детская хоккейная команда. Всего ехали 29 человек.
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