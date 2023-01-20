Происшествия 20 января 2023, 14:42 Пассажирский автобус врезался в бетонную стену в Ростовской области Травмы при столкновении автобуса со стеной в Ростовской области получили 13 человек

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Водитель пассажирского автобуса в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области не справился с управлением и врезался в бетонную стену. Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров и водитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших оказались шесть детей.

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«Трех несовершеннолетних госпитализировали, еще трех отправили на амбулаторное лечение», — заявили в пресс-службе.

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением после того, как ему стало плохо.

Пассажиры пострадавшего автобуса сообщили местному изданию «Блокнот», что удар был такой силы, что все повалились друг на друга. Авария произошла на остановке «Парк Маяковского» около железнодорожного переезда.