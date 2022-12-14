14 декабря 2022, 19:15
Автобус наехал на подростка в Москве
Источник «360»: на 13-летнего подростка в Москве наехал автобус
Вечером 14 декабря возле дома 79 на Беловежской улице в Москве пассажирский автобус наехал на пешехода, рассказал источник «360» в экстренных службах. По его словам, пострадавшим оказался 13-летний подросток.
ДТП случилось рядом с автобусной остановкой в Можайском районе столицы. В какой-то момент подросток оказался под колесами автобуса. На место происшествия тут же прибыли медики. Они оказывают пострадавшему необходимую помощь.
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Утром 14 декабря в Воронежской области на трассе в Ольховатском районе столкнулись автобус и военный тягач. В результате ДТП пострадали восемь человек. Их доставили в Россошанскую районную больницу.
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По предварительным данным, водитель общественного транспорта не учел сложности, вызванные неблагоприятными погодными условиями. Автобус серьезно пострадал — переднюю часть сильно покорежило, в машине выбиты стекла.
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