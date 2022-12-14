14 декабря 2022, 10:19
Восемь пассажиров автобуса пострадали в ДТП с военным тягачом под Воронежем
МВД: автобус врезался в МАЗ под Воронежем, пострадали 8 человек
Восемь пассажиров автобуса «Сетра» пострадали в ДТП в Ольховатском районе Воронежской области сегодня ранним утром. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась в 05:10 на 244-м километре трассы Белгород — М4 «Дон». По предварительным данным правоохранителей, 41-летний водитель автобуса «не учел метеорологические условия» и допустил столкновение с военным тягачом МАЗ, стоявшим на проезжей части. За рулем был 40-летний мужчина.
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По информации ТАСС, пострадавших госпитализировали, они находятся в Россошанской районной больнице. Также агентство уточнило, что автобус направлялся из Луганска в Белгород.
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Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области опубликовала кадры с места ДТП. Судя по фотографиям, автобус довольно сильно смяло, стекла выбиты.
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