Автобус и три легковушки столкнулись в Москве

Рейсовый автобус и три легковушки попали в ДТП в городском округе Троицк. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, при столкновении пострадали два человека.

По данным источника «360», автобус следовал по маршруту 895 «Теплый Стан — Коммунарка». В момент столкновения в салоне не было пассажиров.

Врачи «скорой» оказывают помощь пострадавшим. Информация об их состоянии уточняется. Что стало причиной массового столкновения выясняется.

Автомобиль Datsun и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись рано утром, 7 июля, на Большом Каменном мосту в центре столицы. Жертвами аварии стали водитель и пассажир Datsun, водитель внедорожника попал в больницу. По предварительным данным, водитель Datsun был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП.