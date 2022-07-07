Автобус и три легковушки столкнулись в Москве
При столкновении рейсового автобуса и трех легковых авто в Троицке пострадали два человека
Рейсовый автобус и три легковушки попали в ДТП в городском округе Троицк. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, при столкновении пострадали два человека.
По данным источника «360», автобус следовал по маршруту 895 «Теплый Стан — Коммунарка». В момент столкновения в салоне не было пассажиров.
Врачи «скорой» оказывают помощь пострадавшим. Информация об их состоянии уточняется. Что стало причиной массового столкновения выясняется.
Автомобиль Datsun и внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулись рано утром, 7 июля, на Большом Каменном мосту в центре столицы. Жертвами аварии стали водитель и пассажир Datsun, водитель внедорожника попал в больницу. По предварительным данным, водитель Datsun был в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств ДТП.