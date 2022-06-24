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    24 июня 2022, 02:26

    Автобус и два автомобиля столкнулись в Москве

    Автобус и два автомобиля столкнулись на ТТК в Москве в районе Лужнецкой набережной

    Валерия Шафирко

    ДТП произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Столкнулись два автомобиля и автобус.

    Все произошло в районе Лужнецкой набережной, указано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно». После ДТП перекрыты три полосы движения.

    На месте происшествия работают оперативные службы города, движение автотранспорта осложнено, уточнили в сообщении. Автовладельцев попросили, по возможности, выбирать другие пути объезда.

    «Движение осуществляется по первой и четвертой полосам», — добавили в столичном Дептрансе.

    Информации о пострадавших пока нет. Что стало причиной ДТП предстоит выяснить следователям. Также они установят все обстоятельства произошедшего.

    Туристический автобус врезался в дерево на Кубани. Изначально сообщалось об 11 пассажирах, получивших травмы различной степени тяжести. По последним данным, число пострадавших возросло до 13 человек. Все детали ДТП предстоит выяснить сотрудникам регионального МВД.