Авто хоккеиста Анисина снесло столб электропередачи

Родственники спортсмена написали заявление в полицию — они обнаружили его машину без людей внутри. Кто находился в салоне в момент ДТП — пока непонятно, свидетелей происшествия нет. Да и сын, с их слов, незадолго до аварии уехал в Москву.

Все произошло в поселке Козлово Тверской области еще 30 июня, но известно об этом стало только сейчас. Где находится сам спортсмен — пока тоже не ясно.

Но, как рассказали изданию жители деревни, в день аварии хоккеиста видели в сельском магазине — он якобы покупал спиртное.

В полиции проверяют все обстоятельства.

Михаилу Анисину — 32 года, он выступал за хоккейные клубы «Северсталь», «Динамо» КХЛ и играл в Румынии за команду «Чиксереда», за которую отметился дублем в дебютном матче в полуфинале кубка страны. С 2019 года он выступает за российский клуб «Сочи».

В мае другого российского хоккеиста — Егора Морозова — заподозрили в смертельном ДТП. Следствие по этому делу продолжается.