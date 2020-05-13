Российского хоккеиста заподозрили в смертельном ДТП. Его агент считает, что он ни при чем

Во вторник в Тольятти водитель насмерть сбил велосипедиста. Предположительно, за рулем автомобиля сидел хоккеист череповецкой «Северстали» Егор Морозов.

Полиция подтвердила, что 12 мая, в 22:05, в Тольятти произошло ДТП между автомобилем и велосипедом, в котором спортсмен погиб, передает РИА «Новости». О том, что в аварии как-то замешан Егор Морозов, сообщил его представитель Игорь Масленников. При этом клуб «Северсталь» никак не комментировал ситуацию.

Полиция Самарской области заявила, что водитель 1995 года рождения ехал на BMW 530 по улице Матросова и сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части — по второй полосе в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов. Представитель Морозова отметил, что дорога не освещалась.

«Сейчас идет следствие, пока информации больше нет. Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — сказал Масленников.

Правоохранители не подтверждают, что в ДТП замешан Морозов, но и не опровергают это. Год рождения хоккеиста совпадает с датой рождения водителя автомобиля.