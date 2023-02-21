Эксклюзив 21 февраля 2023, 10:26 Аварийная посадка Ми-8 в Кемеровской области попала на видео Появились кадры аварийной посадки Ми-8 в Кузбассе

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Аварийная посадка Ми-8 в Кузбассе шла в штатном формате до последнего момента. Об этом свидетельствуют кадры с места приземления вертолета. Видео появилось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что выполнить посадку пилоту помогал человек на земле. Он жестами подавал нужные сигналы.

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Все шло нормально до последних мгновений. Когда до посадки оставались считаные секунды, сила вращения пропеллера подняла большой столб снега — Ми-8 приземлялся на сильно припорошенной поляне.

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Судя по видео с места происшествия, в этот момент пилот не удержал равновесие вертолета. Из-за этого спустя несколько мгновений после образования снежного столба из него вылетели обломки. Вероятно, это были части лопастей.

Аварийная посадка частного Ми-8 произошла 20 февраля. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. Всего на борту вертолета находились восемь человек. Судьба наземного помощника пилота не уточняется.