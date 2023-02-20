Важное 20 февраля 2023, 10:32 Аварийная посадка Ми-8 в Кузбассе унесла жизнь одного человека ТАСС: при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе есть погибший и пострадавшие

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Один человек погиб и еще один пострадал при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе. Об этом в интервью ТАСС сообщили представители оперативных служб.

По их данным, это был частный вертолет. На его борту находились 10 человек. Состояние остальных пассажиров пока не уточняется. Также пока неизвестно состояние воздушного транспорта.

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Информацию о вынужденной посадке подтвердили власти региона.

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«В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8», — сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, причиной вынужденного приземления стала ошибка пилотирования. Однако эта версия пока не имеет официального подтверждения.

Собеседник ТАСС рассказал, что летевший в паре с пострадавшим Ми-8 вертолет доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим. В ближайшее время к месту аварийной посадки прибудет вертолет из Горно-Алтайска. Он увезет оставшихся восемь человек.