Авария в Тульской области привела к задержке 10 поездов

Изменения в расписании коснулись поездов по маршрутам Москва — Белгород, Москва — Анапа, Адлер — Москва, Белгород — Санкт-Петербург и другим. Пассажирам раздают воду и питание.

Как сообщили в компании, в ближайшее время движение будут осуществлять в обход места аварии — через Орел, Брянск, Сухиничи и Тулу.

Продажи билетов на ряд поездов (в том числе следующих на юг и обратно) из-за аварии временно приостановили. Об этом рассказали в РЖД.

Авария произошла еще в воскресенье, 12 июля. 22 грузовых вагона сошли с рельсов на перегоне Лазарево — Щекино. Они перевозили окатыш. Пострадавших в аварии нет.

Ранее в Старом Осколе с рельсов сошел пассажирский поезд. Это случилось перед подачей состава на платформу. Людей в вагонах в момент происшествия не было.