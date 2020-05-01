Пассажирский поезд сошел с рельсов под Белгородом

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе. Это случилось перед подачей состава на платформу. Людей в вагонах в момент происшествия не было.

«Сегодня, в 12:00, на станции Старый Оскол при проведении маневровых работ произошел сход [с рельсов] двух пустых пассажирских вагонов. Пострадавших нет. На график движения поездов на станции происшествие не повлияло. На месте работает восстановительный поезд», — сообщил «360» представитель пресс-службы РЖД Роман Поляков.

Информации о причине ЧП пока нет. По данным паблика во «ВКонтакте» «Официальный Старый Оскол», инцидент произошел с составом, который должен был отправиться в Москву.