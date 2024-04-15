Происшествия 15 апреля 2024, 09:25 Авария унесла жизни подростка и его отца под Саратовом Подросток с отцом погибли в ДТП в Саратовской области Пресс-служба ГИБДД Саратовской области

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В Саратовской области произошла авария с двумя легковушками. В результате погибли мужчина и его сын, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что 14 апреля в 04:30 рядом с городом Хвалынск столкнулись автомобили Haval и Skoda Fabia. В результате аварии 49-летний водитель Skoda Fabia и его 13-летний сын погибли, еще одну 48-летнюю пассажирку иномарки увезли с травмами в больницу.

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В ДТП также пострадали 73-летний водитель и 60-летний пассажир, находившиеся в салоне машины Haval, их увезли в медучреждение.

Все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Чувашии на трассе столкнулись машины Audi и ВАЗ-2114. В результате ДТП один мужчина погиб, двое пострадали. По данным регионального ГИБДД, 22-летний водитель иномарки уснул за рулем и вылетел на встречную полосу.