Происшествия 15 апреля 2024, 09:04 Водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с иномаркой в Чувашии Один человек погиб, двое пострадали в результате лобового столкновения в Чувашии Пресс-служба ГИБДД Чувашии

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В Чувашии ночью произошла серьезная авария. В результате один мужчина погиб, двое — получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

В ведомстве уточнили, что 15 апреля в 01:44 на 69-м километре трассы А-151 столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2114. Предположительно, 22-летний водитель иномарки уснул за рулем, вылетел на встречку и врезался в отечественную легковушку.

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В результате аварии 30-летний водитель ВАЗа умер до приезда скорой. Находившиеся в салоне Audi водитель и 33-летний пассажир получили тяжелые травмы, их увезли в больницу.

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Крыму грузовик MAN с отказавшими тормозами скатился с горы на машину Lada Priora, полностью смяв легковушку. В результате погибли три человека.